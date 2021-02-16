Росіяни поскаржилися на розруху: молодь п'є, тут нічого немає. Відео

Жителі російського селища Углеродовський Ростовської області поскаржилися на розруху та відсутність газу, води, а також робочих місць у населеному пункті.

Записом інтерв'ю з місцевими жителями поділився у Twitter блогер Сергій Нещадим. Він пожартував, назвавши ситуацію "стрибком" і "проривом" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Газу немає, води немає, роботи немає. Це "світле майбутнє" для "прогресивних республік", – написав блогер.

Чоловік, якого кореспондент запитав про те, "чи пройшла війна" в селищі й чому все зруйноване, сказав, що з Углеродовського всі їдуть.

"У документах написано, що є газ, а насправді всі вугіллям топлять. Бачите, що коїться", – сказав місцевий житель.

Він додав, що люди найчастіше працюють у кар'єрах в інших населених пунктах, а "тут нічого немає".

Іншого місцевого жителя автор відео запитав, чим займається молодь. "Чесно? Молодь займається тим, що вона п'є, – і все. Тому що немає нічого, ні секцій, нічого!" – обурився росіянин.

Жінка, яка живе в селищі, сказала, що місцеві "нікуди не зверталися, тому що це марно". Вона сказала, що мріє про те, "щоб влада на людей увагу звертала, хоча б трішечки".

Це стрибок!!!!! Так що там це ПРОРИВ!!! 😂😂😎 Ростовська область, ереф, селище Углеродовський. Дно повне. Газу немає, води немає, роботи немає. Це "світле майбутнє" для "прогресивних республЕк" Дірки пророкує Вова # дич_рф pic.twitter.com/xSxU0EDngC - Сергій Нещадим (@ nevedimka123) February 16, 2021

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше військові РФ з "Общероссийского офицерского собрания" розкритикували ситуацію в країні та дії влади, зокрема й Володимира Путіна, і закликали уряд та президента подати у відставку.