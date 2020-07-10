У Росії порушили кримінальну справу на німців за Сталінград: мережа здивована

Слідчий комітет Волгограда (РФ) порушив кримінальну справу через геноцид жителів колишньої Сталінградської області німецькими військовими під час Другої світової війни.

Як повідомляється на сайті відомства, на території Волгограда та області є не менше 15 місць із похованнями близько 1800 жителів Сталінграда, убитих "з особливою жорстокістю".

Як заявили в СК, кримінальну справу за ст. 357 КК Росії (геноцид) було порушено після перевірки та вивчення архівних матеріалів.

"Метою розслідування є встановлення конкретних осіб із числа німецько-фашистських загарбників і їх пособників, причетних до вбивств мирного населення, яким вдалося уникнути відповідальності за свої злодіяння", – йдеться в повідомленні.

У період з 17 липня 1942 року до 2 лютого 1943 року під час окупації Сталінградської області, зазначила пресслужба, німецькі військові "по-звірячому розправлялися" з місцевими жителями, в тому числі людьми похилого віку, дітьми та жінками, яких "морили голодом, розстрілювали, труїли в газових камерах, заживо засипали землею".

Крім того, СК планує провести розкопки в місцях масових поховань, залучаючи сили Міноборони, МНС і пошукові загони.

Під час досліджень будуть встановлюватися причини смерті, стать і вік загиблих. Крім того, будуть проводитися портретні експертизи для відтворення прижиттєвого вигляду загиблих, а також генотипоскопічні експертизи.

Зазначимо, новина викликала бурхливе обговорення серед користувачів мережі. "Імітація бурхливої діяльності", "Табори ГУЛАГу "наших доморощених нацистів": копай – не хочу", "А про сімдесятирічний геноцид більшовиками нічого порушити не хочуть? Вся країна стоїть на кістках і трупах", – пишуть користувачі.

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Як писав OBOZREVATEL, раніше посол України в ФРН Андрій Мельник знайшов загрозу в статті президента Росії Володимира Путіна до річниці перемоги у Другій світовій війні.