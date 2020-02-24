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24 лютого • оновлено в 05:21
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У Росії породіллю ледь не нагодували гусеницями: огидне фото

1.2т
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У Псковській області (Росія) породілля виявила у їдальні лікарні комах у їжі.

Про неприємний випадок у пологовому будинку повідомляє видання "Говорить Москва", що також надало фотографію з місця події.

Зокрема, співробітники родового відділення принесли жінці суп, в якому плавали гусениці. Пацієнтка звернула на це увагу, перш ніж засунути ложку до рота.

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Видання за даним фактом направило запит до Міністерства охорони здоров'я. Тим часом в пологовому будинку міста Острів не змогли оперативно відповісти на звернення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що жителі Росії витрачають на їжу більше 30% всіх доходів, а багато і того більше. Це свідчить, що більшість населення "наддержави" живе дуже бідно.

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Автор
Дмитро Гриневич
Місце
Росія
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
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