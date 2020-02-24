У Росії породіллю ледь не нагодували гусеницями

У Псковській області (Росія) породілля виявила у їдальні лікарні комах у їжі.
Про неприємний випадок у пологовому будинку повідомляє видання "Говорить Москва", що також надало фотографію з місця події.
Зокрема, співробітники родового відділення принесли жінці суп, в якому плавали гусениці. Пацієнтка звернула на це увагу, перш ніж засунути ложку до рота.
Видання за даним фактом направило запит до Міністерства охорони здоров'я. Тим часом в пологовому будинку міста Острів не змогли оперативно відповісти на звернення.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що жителі Росії витрачають на їжу більше 30% всіх доходів, а багато і того більше. Це свідчить, що більшість населення "наддержави" живе дуже бідно.
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