У Росії популярний курорт заполонили гусениці: моторошне відео

У російському курортному місті Сочі почалося нашестя гусениць. Тисячі комах заполонили вулиці, стіни будинків та припаркований транспорт.

Жителі міста поділилися моторошними фото і відео в соціальних мережах, однак біологи заявили, що це нормальне явище, пише ресурс 360 (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Це нормально для комах, особливо таких переселенців. Паразитів мало, погодні умови дозволяють, і плюс до всього наші служби, які зобов'язані стежити за цим, не стежать", – повідомив провідний науковий співробітник інституту проблем екології та еволюції імені Северцова РАН Олег Горбунов.

За його словами, загрози для здоров'я людини гусениці не несуть, але можуть знищити висаджені на полях і городах рослини. Причиною такого різкого зростання популяції гусениць біолог назвав "не сезон" для розмноження птахів, які зазвичай вигодовують ними пташенят.

Гусениці заполонили Сочі Скріншот відео

У Сочі гусениці "окупували" авто Скріншот відео

"У травні було не так багато, тому що птахи вигодовують потомство. Вигодовують вони винятково гусеницями, а зараз пташенят немає і немає паразитів", – повідомив Горбунов.

Як писав OBOZREVATEL, у травні 2019-го жителі Києва помітили в столиці нашестя метеликів. У Міністерстві екології заявили, що така кількість комах пов'язана з їхньою сезонної міграцією.

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