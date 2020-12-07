У Росії пообіцяли перемогти COVID-19 неіснуючою вакциною
У Росії планують "перемогти" коронавірус в найближчі кілька місяців за допомогою неіснуючої вакцини "Супутник V".
Про це в понеділок, 7 грудня, заявила заступниця мера Москви з питань соціального розвитку Анастасія Ракова, передає "RT" у Telegram.
"Ми вже запустили масову вакцинацію, я сподіваюся, що в найближчі кілька місяців нам остаточно вдасться перемогти цей недуг", – сказала Ракова.
Нагадаємо, що Україна не розглядає закупівлю і використання російської вакцини від коронавірусу, так як її фактично не існує. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Він у черговий раз відзначив, що російська вакцина не пройшла всі стадії випробувань.
"Коли говорять, що зареєстрували вакцину, яка не пройшла третю стадію – то тут нема про що говорити", – заявив він.
За словами Степанова, третя стадія – найбільша для випробування вакцини, в тому числі з точки зору її безпеки.
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