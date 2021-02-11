У містах РФ помітили різнокольорових бездомних собак. Фото та відео "флешмобу"

Дар'я Дурова Новини Росії 01:17, 12.02.2021

Жителі Росії з Підмосков'я, Нижегородська і Пермі зазнімкували на вулицях бездомних собак, шерсть яких була пофарбована яскравою зеленою та синьою фарбою.

Відповідні фото і відео з'явилися в Telegram-каналах Mash та Ni Mash. Автори постів пожартували, що те, що відбувається, є флешмобом (щоб подивитися ролик, доскрольте сторінку до кінця).

У підмосковному Подольську тварин із дивним забарвленням побачили біля поліклініки в районі Цемянки. За словами очевидця, ці собаки до фарбування були агресивні й кидалися на перехожих.

Подольск
Скрин відео
На шерсті собаки видно зелений відтінок
Скрин відео
Підмосков'я
Скрин відео

У місті Дзержинськ Нижегородської області синіх собак помітили біля території хімічного підприємства.

Екологи припустили, що тварини могли випадково вивалятися в залишках хімікату, наприклад мідного купоросу.

Дзержинськ
Telegram / Ni Mash
Сині собаки в Дзержинську
Telegram / Ni Mash

"Незвичних" собак вирішили відловити та передати зоозахисникам. Екологи запевняють, що стан тварин задовільний.

Скриншот повідомлення
Скриншот
Скриншот

Як раніше писав OBOZREVATEL, у Вінниці таксист разом із товаришами побив подружню пару, яка забула вказати, що в поїздці з ними буде двомісячне цуценя-такса.

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