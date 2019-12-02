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2 грудня • оновлено в 11:17
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У Росії померли п'ятеро людей через розпивання склоомивача: фото

5.8т
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У Ярославській області Росії після розпивання склоомивача померли п'ятеро людей.

Як повідомили в Слідчому комітеті, НП трапилася 30 листопада в квартирі одного з будинків селища Дубки, де знайшли тіла трьох чоловіків (вік 31, 33, 38 років). Ще дві жінки, 42-річна і 24-річна, померли в лікарні.

Слідчими органами порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст. 238 КК РФ ("Виробництво, зберігання або перевезення з метою збуту або збут товарів і продукції, виконання робіт або надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки життя або здоров'я споживачів").

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У Росії померли п'ятеро людей через розпивання склоомивача: фото

yaroslavl.sledcom.ru

У Росії померли п'ятеро людей через розпивання склоомивача: фото

yaroslavl.sledcom.ru

У Росії померли п'ятеро людей через розпивання склоомивача: фото

yaroslavl.sledcom.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, в селі Патрікєєво Ульяновської області РФ 16-річний підліток скоїв масове вбивство, після чого наклав на себе руки. Хлопець зарізав усю свою родину: трьох дорослих і двох дітей. Потому вийшов на вулицю, завдав собі кілька поранень і зістрибнув з вишки на смерть. Пізніше слідчий комітет РФ опублікував відео з місця кривавого вбивства.

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Росія Ярославль
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Makc Махов
Makc Махов
Это пассажиры автобуса. Они опоздали немного, но смогли сваих догнать. ]{Ацапия уле. Бгггггаааа
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Юг Руси
Юг Руси
Вот и хорошо. Меньше хандаков, чище воздух. (
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Юг Руси, дык пол- расеи так вымрет,но воздух чище не станет.
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Верстовский Сима
Верстовский Сима
Бесполезная нация,апсолютно бесполезная для человечества,алкаши и гестаповцы.
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