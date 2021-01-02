У Росії помер відомий економічний журналіст

У Росії помер відомий журналіст, один із засновників російської економічної журналістики та сучасних ділових комунікацій Олександр Шадрін.

Про це виданню "Інтерфакс" розповіли друзі і колеги Шадріна. Як пишуть журналісти, йому було 50 років. Причини його смерті видання не уточнює.

Як сказано в матеріалі, першим місцем роботи Шадріна була газета "Комерсант" в 1991 році. Там він писав про економіку країни і став керівником відділу бізнесу.

Пізніше Шадрін працював у виданні "Русский телеграф", потім повернувся в "Комерсант" у 2005-2006 роках. Цього разу він став заступником головного редактора.

У 2002-2005 роках Шадрін очолював пресслужбу НК ЮКОС, потім працював на посаді прессекретаря і директора зі зв'язків із засобами масової інформації та неурядовими організаціям російсько-британської ТНК-ВР, віце-президентом "Будтрансгазу" і керівником громадських зв'язків НК "Башнефть". Останнім місцем роботи журналіста стала "Росгеологія", де він був директором зі зв'язків з громадськістю.

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