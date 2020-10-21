У Росії помер скандальний протоієрей РПЦ Смірнов

Вікторія Довгань Новини Росії 07:58, 21.10.2020 Оновлено: 09:08, 21.10.2020

У Росії 21 жовтня помер протоієрей Російської православної церкви Дмитро Смірнов, який здобув собі скандальну славу.

Його смерть підтвердив на своєму Telegram-каналі прессекретар Синодального відділу РПЦ із церковної благодійності та соціального служіння Василь Рулінський. Смірнову було 69 років.

"Стало відомо про смерть отця Димитрія Смірнова. Владика Пантелеймон в Южно-Сахалінську звершив панахиду за новопреставленим отцем Димитрієм", – написав Рулінський.

Нагадаємо, що Смірнов був почесним головою Патріаршої комісії з питань сім'ї, захисту материнства і дитинства.

Російські ЗМІ повідомляли, що ще у травні він серйозно перехворів на коронавірус і потребував тривалої реабілітації, яка мала закінчитися восени. У вересні Смірнов був госпіталізований у НДІ імені Скліфосовського. Однак причина смерті російського священника поки не відома.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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