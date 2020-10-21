У Росії помер скандальний протоієрей РПЦ Смірнов
У Росії 21 жовтня помер протоієрей Російської православної церкви Дмитро Смірнов, який здобув собі скандальну славу.
Його смерть підтвердив на своєму Telegram-каналі прессекретар Синодального відділу РПЦ із церковної благодійності та соціального служіння Василь Рулінський. Смірнову було 69 років.
"Стало відомо про смерть отця Димитрія Смірнова. Владика Пантелеймон в Южно-Сахалінську звершив панахиду за новопреставленим отцем Димитрієм", – написав Рулінський.
Нагадаємо, що Смірнов був почесним головою Патріаршої комісії з питань сім'ї, захисту материнства і дитинства.
Російські ЗМІ повідомляли, що ще у травні він серйозно перехворів на коронавірус і потребував тривалої реабілітації, яка мала закінчитися восени. У вересні Смірнов був госпіталізований у НДІ імені Скліфосовського. Однак причина смерті російського священника поки не відома.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Смірнов відомий своїми скандальними витівками і висловами. Так, у розпал пандемії коронавірусу він порадив росіянам, які втратили доходи через карантин, просити милостиню.
Також протоієрей РПЦ образливо назвав цивільних дружин "безкоштовними повіями".
Пізніше він безглуздо виправдався за свої слова, порівнявши шлюб із купівлею автомобіля і поставивши жінок в один ряд з речами.
Крім того, голова Патріаршої комісії з питань сім'ї РПЦ стверджував, що дівчатам не потрібно ходити в школу, тому що це марно. За його словами, важливіше навчити дівчинку виконувати домашні роботи і доглядати за дітьми, а не писати і читати.
Ще одна скандальна фраза Смірнова пов'язана з ядерною зброєю, яку він назвав запорукою існування Росії, її народу і культури.