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1 червня • оновлено в 12:16
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У Росії помер найстаріший ієрарх РПЦ: у нього підозрювали коронавірус

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У місті Чебоксари на 90-му році життя помер глава Чуваської митрополії Російської православної церкви митрополит Варнава (Кедров).

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Як повідомила прес-служба Чебоксарсько-Чуваської єпархії РПЦ, Варнава був госпіталізований в реанімацію міської лікарні, де у нього бдіагностували двосторонню пневмонію.

Помер митрополит Варнава

Помер митрополит Варнава

cheb-eparhia.ru

За даними видання Credo.Press, у митрополита була підозра на коронавірус.

Варнава з 19 квітня 2018 року був найстаршим за віком правлячим архієреєм і митрополитом РПЦ. Він займав свою кафедру з 1976 року.

Завдяки діяльності митрополита в Чебоксарах були відновлені сім монастирів, а також духовне училище, відкрито понад 210 парафій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в США від коронавірусу помер протодиякон Російської православної церкви Олександр Гусєв.

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Тема
Коронавірус
Місце
Росія Чебоксари
Теги
смерть РПЦ вірус
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