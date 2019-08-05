У Росії помер композитор Сергій Березін: чим він прославився

У Росії в понеділок, 5 серпня, помер легендарний радянський композитор, Народний артист РФ Сергій Березін.

Він заснував вокально-інструментальний ансамбль "Пламя" і написав пісні для безлічі відомих виконавців (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Серед найвідоміших робіт Березіна – лірика ВІА "Пламя": "Золотые шары", "Может, я тебя выдумал", "Всюду только ты", "Осень", "Снег кружится".

Сергій Березін Tunnel.ru

Також композитор написав кілька десятків пісень на слова Лариси Рубальскої, найбільш відомими з яких стали "На два дня", "Давайте, Люся, потанцуем", "А быть могло совсем не так".

ВІА "Пламя" Tunnel.ru

Березін під час репетиції ВІА "Пламя" РИА Новости

Пісні Березіна в різний час виконували популярні артисти, серед яких: Анне Вескі, Лев Лещенко, Микола Караченцов, Ірина Уварова, Михайло Шуфутинський, Ольга Зарубіна, Катерина Семенова, Йосип Кобзон, Філіп Кіркоров, Валентина Толкунова, Олександр Сєров.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії на 85 році життя помер легендарний музикант, Народний артист Віллі Токарєв.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.