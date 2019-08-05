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У Росії помер композитор Сергій Березін: чим він прославився

1.1т Читати матеріал російською

У Росії в понеділок, 5 серпня, помер легендарний радянський композитор, Народний артист РФ Сергій Березін.

Він заснував вокально-інструментальний ансамбль "Пламя" і написав пісні для безлічі відомих виконавців (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Серед найвідоміших робіт Березіна – лірика ВІА "Пламя": "Золотые шары", "Может, я тебя выдумал", "Всюду только ты", "Осень", "Снег кружится".

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Сергій Березін

Сергій Березін

Tunnel.ru

Також композитор написав кілька десятків пісень на слова Лариси Рубальскої, найбільш відомими з яких стали "На два дня", "Давайте, Люся, потанцуем", "А быть могло совсем не так".

ВІА "Пламя"

ВІА "Пламя"

Tunnel.ru

Березін під час репетиції ВІА "Пламя"

Березін під час репетиції ВІА "Пламя"

РИА Новости

Пісні Березіна в різний час виконували популярні артисти, серед яких: Анне Вескі, Лев Лещенко, Микола Караченцов, Ірина Уварова, Михайло Шуфутинський, Ольга Зарубіна, Катерина Семенова, Йосип Кобзон, Філіп Кіркоров, Валентина Толкунова, Олександр Сєров.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії на 85 році життя помер легендарний музикант, Народний артист Віллі Токарєв.

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Новини Росії
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