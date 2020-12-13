У Росії помер "голос Кремля" Хорошевцев

У Росії в неділю, 13 грудня, помер "головний голос параду Перемоги", диктор всіх протокольних заходів Кремля Євген Хорошевцев.

Президент РФ Володимир Путін висловив свої співчуття рідним і близьким Хорошевцева, повідомляє "Інтерфакс".

"Євген Олександрович був народним артистом РФ,"голосом" Кремля. Саме його голос всі чули в коментарях на параді, на всіх урочистих заходах за участю глави держави", – сказав прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

Він нагадав, що Хорошевцев був учнем знаменитого Юрія Левітана.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Росії помер легендарний футболіст і чемпіон Європи Віктор Понедельнiк. Йому було 83 роки.