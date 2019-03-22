У Росії полоненим українським морякам влаштували нову підлість: що відомо

У Росії захопленим у полон 24 українським морякам призначили комплексну психолого-психіатричну експертизу.

Про це у Facebook розповів координатор адвокатів українських моряків Микола Полозов, додавши, що зараз бранці утримуються в СІЗО Москви.

Юрист зазначив, що експертизи повинні розпочати з початку наступного тижня, з 25 березня. Їх проводитиме Національний медичний дослідний центр психіатрії і наркології імені В. П. Сербського МОЗ Росії.

"Позиція захисту щодо призначеної експертизи залишається колишньою – проведення цієї експертизи щодо військовополонених українських моряків є незаконною, порушує норми міжнародного гуманітарного права, в тому числі III Женевської конвенції 1949 року, і є зверненням, яке принижує гідність і честь військовополонених", – додав юрист.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

25 листопада 2018 року корабель РФ протаранив буксир ВМС України, після чого Росія застосувала зброю і захопила три судна.

Всі 24 членів їхніх екіпажів потрапили в полон, троє моряків отримали поранення.

27 листопада окупаційна влада Криму почала обирати запобіжний захід українським військовополоненим морякам. 15 українських моряків були заарештовані на два місяці.

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