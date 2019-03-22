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У Росії полоненим українським морякам влаштували нову підлість: що відомо

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У Росії захопленим у полон 24 українським морякам призначили комплексну психолого-психіатричну експертизу.

Про це у Facebook розповів координатор адвокатів українських моряків Микола Полозов, додавши, що зараз бранці утримуються в СІЗО Москви.

Юрист зазначив, що експертизи повинні розпочати з початку наступного тижня, з 25 березня. Їх проводитиме Національний медичний дослідний центр психіатрії і наркології імені В. П. Сербського МОЗ Росії.

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"Позиція захисту щодо призначеної експертизи залишається колишньою – проведення цієї експертизи щодо військовополонених українських моряків є незаконною, порушує норми міжнародного гуманітарного права, в тому числі III Женевської конвенції 1949 року, і є зверненням, яке принижує гідність і честь військовополонених", – додав юрист.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 25 листопада 2018 року корабель РФ протаранив буксир ВМС України, після чого Росія застосувала зброю і захопила три судна.

  • Всі 24 членів їхніх екіпажів потрапили в полон, троє моряків отримали поранення.

  • 27 листопада окупаційна влада Криму почала обирати запобіжний захід українським військовополоненим морякам. 15 українських моряків були заарештовані на два місяці.

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Семенов Александр
Семенов Александр
Правильно говорить не "морякам" а "мокрякам"
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Питон Каа
Питон Каа
Ну при чем здесь подлянка? Надо же проверить почему они не выполняли команды российских пограничников. Если умышленно - это одно дело - сажать надо, а если по причине массового психического расстройства (майдан головного мозга), то их лечить надо, а не сажать.
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CARGO 100
CARGO 100
Всё правильно, на этих морских "мышах" надо изучать весь букет психических недугов - синдром дауна, шизофрения, наркомания, алкоголизм, галлюциноз, игромания, суицидальное поведение и шизоидное расстройство личности и т.д. ...
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