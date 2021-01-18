У Росії поліція побила активістку, що зустрічала Навального в аеропорту
Російські силовики побили активістку руху "Весна" Катерину Бушкову, яка зустрічала опозиційного політика Олексія Навального в московському аеропорту "Внуково".
Їй нанесли черепно-мозкову травму та пошкодили око, пише "МБХ медіа". Дівчина заявила про те, що напише з адвокатом скаргу на дії співробітників поліції.
У довідці з міської клінічної лікарні імені Пирогова, куди звернулася Бушкова, щоб зняти побої, зазначено, що в постраждалої зафіксовано субкон'юнктивальний крововилив лівого ока, забій м'яких тканин голови та закриту черепно-мозкову травму.
Активістка також розповіла про спробу тиску на неї з боку керівництва Санкт-Петербурзького університету телекомунікацій імені Бонч-Бруєвича, де вона навчається.
За словами Бушкової, вона отримала лист з управління виховної та соціальної роботи вишу, в якому від неї нібито вимагають прояснення ситуації у Внуково.
"Крім листа, надходило дуже багато дзвінків, але я не брала трубку, оскільки погано почуваюся", – уточнила Бушкова.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
до повернення Навального з Німеччини 17 січня в аеропорт "Внуково" (Москва) пригнали автозаки ОМОНу, а також виставили паркан.
Приліт опозиціонера затримувався, потім борт скерували в "Шереметьєво", де політика затримали на паспортному контролі.
Його доставили в одне з поліцейських відділень міста Хімки Московської області.
ФСВП пояснила, що це пов'язано з "порушенням випробувального терміну". До суду політик перебуватиме під вартою.
Перед затриманням опозиціонер встиг поспілкуватися з журналістами.
Про своє повернення 17 січня Навальний оголосив ще кілька днів тому. У берлінській клініці "Шаріте" він лікувався після отруєння "Новачком".
У "Внуково" заздалегідь зібралося багато соратників політика. Пізніше російські силовики затримали більше ніж 50 осіб.
Україна збирається поставити питання про отруєння та затримання політика з РФ в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), де той 19 січня мав виступити з правових питань.