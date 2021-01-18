У Росії поліція побила активістку, що зустрічала Навального в аеропорту

Російські силовики побили активістку руху "Весна" Катерину Бушкову, яка зустрічала опозиційного політика Олексія Навального в московському аеропорту "Внуково".

Їй нанесли черепно-мозкову травму та пошкодили око, пише "МБХ медіа". Дівчина заявила про те, що напише з адвокатом скаргу на дії співробітників поліції.

У довідці з міської клінічної лікарні імені Пирогова, куди звернулася Бушкова, щоб зняти побої, зазначено, що в постраждалої зафіксовано субкон'юнктивальний крововилив лівого ока, забій м'яких тканин голови та закриту черепно-мозкову травму.

Активістка також розповіла про спробу тиску на неї з боку керівництва Санкт-Петербурзького університету телекомунікацій імені Бонч-Бруєвича, де вона навчається.

За словами Бушкової, вона отримала лист з управління виховної та соціальної роботи вишу, в якому від неї нібито вимагають прояснення ситуації у Внуково.

"Крім листа, надходило дуже багато дзвінків, але я не брала трубку, оскільки погано почуваюся", – уточнила Бушкова.

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