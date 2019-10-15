"П'яний хлопчик-2"? У Росії поліцейський насмерть збив дитину: результати експертизи шокували

У крові 6-річної дитини, яку влітку 2019 року на смерть збили поліцейські в Уржумському районі Кіровської області в Росії, виявили алкоголь.

Про це повідомляє "Комсомольская правда". Відзначимо, ДТП трапилася ще 13 липня, проте результати експертизи були отримані тільки на початку жовтня.

Фахівці встановили, що в крові хлопчика було 0,51 проміле етанолу.

У Росії поліцейський збив "п'яну" дитину Рен-ТВ

У прокуратурі Ужмурського району результати дослідження коментувати відмовилися, посилаючись на таємницю слідства. Правоохоронці запевнили, що піднятий галас абсолютно необгрунтований, оскільки батькам загиблого хлопчика дали повну розгорнуту відповідь про всі етапи слідства.

При цьому адвокат, що спеціалізується на захисті постраждалих у ДТП, Федір Коновалов припустив, що вміст етанолу в крові загиблого міг виявитися перевищеним у результаті бродіння.

"Однак навіть якщо гіпотетично припустити, що дитина була п'яна, це жодним чином не впливає на кваліфікацію дій водія і хід справи", – додав він.

Голова Слідчого комітету Російської Федерації Олександр Бастрикін у свою чергу розпорядився провести повторну експертизу.

У Росії поліцейський збив "п'яну" дитину Комсомольська правда

Трагедія трапилася в селі Буйське Уржумського району. Хлопчик на велосипеді виїхав на головну дорогу і потрапив під колеса автомобіля, за кермом якого перебував 45-річний поліцейський. Дитина отримала численні травми, лікарям не вдалося її врятувати.

У Росії поліцейський насмерть збив "п'яну" дитину

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2017 році в Росії розігралася дивна трагедія – в підмосковній Балашисі жінка збила на смерть дитину, у якої в крові знайшли 2,77 проміле алкоголю. Випадок викликав небувалий ажіотаж у країні.

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