У Росії показали ознаки другої хвилі COVID-19. Інфографіка

У регіонах Росії за останніх 30 днів зафіксовано різке зростання кількості випадків коронавірусної інфекції (COVID-19), що може говорити про другу хвилю захворювання.

За даними урядового порталу СтопКоронавірус.РФ, за останню добу в Росії виявлено 6 196 нових випадків коронавірусу в 84 регіонах, тоді як місяць тому виявляли менше 5 тисяч випадків на добу.

Найактивніша динаміка зараження на Гірському Алтаї, Забайкаллі, в Удмуртії, Комі, Північній Осетії, Туві, Інгушетії, Кабардино-Балкарії, а також в Архангельській, Брянській, Калінінградській, Кемеровській, Тверській, Ленінградській і Тамбовській областях, в Москві і анексованому Севастополі ( щоб подивитися інфографіку, доскрольте до кінця сторінки).

Всього на сьогоднішній день в РФ виявлено 1 109 595 випадків хвороби в 85 регіонах. За весь період зафіксовано 19 489 смертей, видужала 911 973 особи.

Зараз в Росії посилюються заходи з протидії поширенню коронавірусу – регіони переходять на режим самоізоляції, впроваджують системи контролю пересування громадян з використанням спецперепусток і QR-кодів, необхідних для виходу на вулицю.

Окремі регіони демонструють ізоляціоністські прийоми боротьби з COVID-19 – так, в Бурятії районна влада перекриває дороги, а в Чечні планують повністю закрити кордони для в'їзду і виїзду. У низці регіонів Росії обмежено продаж алкоголю.

стопкоронавірус.рф

стопкоронавірус.рф

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія зайняла перше місце в Європі за смертністю від коронавірусу.