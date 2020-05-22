В армії Росії з'явилася перша партія нових самохідних гаубиць "Коаліція-СВ". Вони надійдуть на озброєння окремих артилерійських бригад.

Як повідомили у пресслужбі російської корпорації "Ростех", це перша поставка міжвидового артилерійського комплексу "Коаліція-СВ" у війська РФ.

"Завершення випробувань 152-мм самохідної артилерійської установки "Коаліція-СВ" передбачено в 2022 році. Питання поставки САУ на озброєння знаходиться в компетенції Міноборони РФ", – повідомили в лютому поточного року в концерні-виробнику "Уралвагонзавод".

Гаубиця "Коаліція-СВ" mil.ru

"Самохідна 152-мм гаубиця "Коаліція-СВ" створена для знищення тактичних ядерних засобів, артилерійських і мінометних батарей, бронетехніки, живої сили, ППО, ПРО і інших об'єктів ворога в глибині його оборони", – сказано в повідомленні.

Головком Сухопутних військ РФ Олег Салюков заявляв, що бойові можливості знаряддя нібито "вдвічі перевищують всі існуючі вітчизняні та зарубіжні зразки". За його словами, у "Коаліції-СВ" – інноваційний режим стрільби – "шквал вогню": кілька снарядів, випущених з одного знаряддя під різними кутами, одночасно досягають мети.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії атомний підводний човен стратегічного призначення проекту 955А "Борей-А" "Князь Володимир" вперше провів стрілянину міжконтинентальною балістичною ракетою (МБР) "Булава".

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