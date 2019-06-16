У Росії похвалилися новою смертельною зброєю: відео

У Росії похвалилися характеристиками новітнього зенітного ракетного комплексу "Сосна" ближнього рубежу військової ППО.

У сюжеті телеканалу "Звезда" розповіли, що ЗРК продемонструють на міжнародному військово-технічному форумі "Армія-2019" в конфігурації на шасі БМП-3 (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Уточнюється, що ракети "Сосни" наводяться в промені лазера, управляє зброєю багатоканальна автоматична оптико-електронна система. У Росії похвалилися, що головною особливістю системи є універсальність, а працювати вона може вдень і вночі в будь-яких метеоумовах.

"Сосна" Кадр з відео

"Дванадцять транспортно-пускових контейнерів можуть розташовуватися практично на будь-якому шасі: БМП-3, БТР-82А і навіть на шасі невеликого гусеничного тягача. Керують машиною і здійснюють стрілянину по повітряних, наземних і навіть морських цілях лише дві особи: механік-водій і оператор-навідник", – заявили в РФ.

За словами заступника технічного директора АТ "КБточмаш імені Нудельмана" Володимира Уклеєва, ЗРК може вражати цілі, що летять на висоті до 5 кілометрів і на відстані до 10 кілометрів.

ЗРК "Сосна" Кадр з відео

"Виявлення та наведення ведеться в оптичному діапазоні, тому супротивник не виявляє цю машину", – підкреслив Уклея.

Увага! Російська пропаганда

Як повідомляв OBOZREVATEL, в березні в Росії заявили, що на озброєння армії надійдуть нові модифікації станцій візуально-оптичних перешкод "Філін". Пізніше на засіданні Науково-технічної ради Росгвардіі похвалилися новинками озброєння.

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