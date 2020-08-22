У Росії похвалилися найбільшою в світі георгіївською стрічкою і нарвалися на критику
Під Ржевським меморіалом Радянському солдату (РФ) 22 серпня розгорнули найбільшу в світі георгіївську стрічку.
Акцію провели волонтери в День державного прапора Росії, який відзначається щорічно з 1994 року, повідомив РІА "Новости" керівник всеросійського руху "Волонтерська рота" Антон Демидов.
Він уточнив, що в акції взяли участь 500 осіб. Площа георгіївської стрічки склала 2100 квадратних метрів. Учасники заходу також провели хвилину мовчання і поклали квіти до меморіалу.
Цього ж дня біля пам'ятника розгорнули великий російський прапор.
Зазначимо, багато користувачів мережі негативно відреагували на подію. Їх обурило, що гроші з російського бюджету витратили даремно.
"Бабосів із бюджету відмили", "Чому не побудувати найсучаснішу лікарню? Або найбільш оснащену школу?" "Китайська, мабуть?" "Краще б пенсіонерам підкинули грошей", – пишуть користувачі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше переселенець із Луганська влаштував перепалку з фанатом георгіївської стрічки в Харкові. Інцидент потрапив на відео.