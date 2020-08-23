У Росії похвалилися найбільшою в світі георгіївською стрічкою і нарвалися на критику

Під Ржевським меморіалом Радянському солдату (РФ) 22 серпня розгорнули найбільшу в світі георгіївську стрічку.

Акцію провели волонтери в День державного прапора Росії, який відзначається щорічно з 1994 року, повідомив РІА "Новости" керівник всеросійського руху "Волонтерська рота" Антон Демидов.

Георгієвська стрічка. Скриншот відео

Скриншот відео

Він уточнив, що в акції взяли участь 500 осіб. Площа георгіївської стрічки склала 2100 квадратних метрів. Учасники заходу також провели хвилину мовчання і поклали квіти до меморіалу.

Цього ж дня біля пам'ятника розгорнули великий російський прапор.

Триколор біля Ржевського меморіалу. Ржев сегодня

Російський прапор. Ржев сегодня

Зазначимо, багато користувачів мережі негативно відреагували на подію. Їх обурило, що гроші з російського бюджету витратили даремно.

Найбільша георгіївська стрічка

"Бабосів із бюджету відмили", "Чому не побудувати найсучаснішу лікарню? Або найбільш оснащену школу?" "Китайська, мабуть?" "Краще б пенсіонерам підкинули грошей", – пишуть користувачі.

Коментарі користувачів Twitter. Скриншот

Коментарі користувачів Twitter. Скриншот

Коментарі користувачів Twitter. Скриншот

Коментарі користувачів Twitter. Скриншот

Коментарі користувачів Twitter. Скриншот

Коментарі користувачів Twitter. Скриншот

Коментарі користувачів Twitter. Скриншот

Коментарі користувачів Twitter. Скриншот

Коментарі користувачів Twitter. Скриншот

Коментарі користувачів Twitter. Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше переселенець із Луганська влаштував перепалку з фанатом георгіївської стрічки в Харкові. Інцидент потрапив на відео.

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