У Росії похвалилися могутньою зброєю: що про нього відомо

Найпотужнішою російською крилатою ракетою на сьогоднішній день є "Калібр".

Про це заявив колишній командувач Балтійського флоту РФ адмірал Володимир Валуєв. Таким чином він прокоментував публікації китайських ЗМІ, що російські крилаті протикорабельні ракети "Граніт" можуть стати справжнім кошмаром для американських авіаносних угруповань, повідомляє РІА "Новости".

На думку Валуєва, "Калібр" сучасніше і швидше за "Граніт".

"Це не остання модель." Гранітом "озброєні наші підводні човни типу" Курськ ", надводні кораблі. У "Граніту" швидкість менше, ніж у ракет нового покоління "Калібр", але вони дійсно випускаються по надводних кораблях і авіаносцях", – зазначив адмірал.

За словами Валуєва, "Граніт" – це вчорашній день, а "Калібр" не збивається засобами ППО.

defendingrussia.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії невдачею завершилися випробування крилатої ракети "Буревісник". Військові мінімум п'ять разів запускали ракету, але всі спроби обернулися провалом.

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