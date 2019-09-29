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30 вересня • оновлено в 06:02
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У Росії похвалилися могутньою зброєю: що про нього відомо

27.9т Читати матеріал російською

Найпотужнішою російською крилатою ракетою на сьогоднішній день є "Калібр".

Про це заявив колишній командувач Балтійського флоту РФ адмірал Володимир Валуєв. Таким чином він прокоментував публікації китайських ЗМІ, що російські крилаті протикорабельні ракети "Граніт" можуть стати справжнім кошмаром для американських авіаносних угруповань, повідомляє РІА "Новости".

На думку Валуєва, "Калібр" сучасніше і швидше за "Граніт".

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"Це не остання модель." Гранітом "озброєні наші підводні човни типу" Курськ ", надводні кораблі. У "Граніту" швидкість менше, ніж у ракет нового покоління "Калібр", але вони дійсно випускаються по надводних кораблях і авіаносцях", – зазначив адмірал.

За словами Валуєва, "Граніт" – це вчорашній день, а "Калібр" не збивається засобами ППО.

У Росії похвалилися могутньою зброєю: що про нього відомо

defendingrussia.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії невдачею завершилися випробування крилатої ракети "Буревісник". Військові мінімум п'ять разів запускали ракету, але всі спроби обернулися провалом.

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Теми
озброєння Російська воєнна загроза
Місце
Росія
Теги
ракети Новини Росії
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Перед кем похвастались? Перед украиной?)))))))
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Махов Макс
Махов Макс
Каких при пизденных Ка цапов, бабы в какшниках нарожали. Бгггггаааа
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Vera Grabovska
Vera Grabovska
Срукожопые снова слепили из говна и палок "ракету " , что бы подорвать свой сруSSкий мир нахрен в труху ! АХАХАХАХА !
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Махов Макс
Махов Макс
Нагульнов Макака, Ка цап с рокетой-макака с гранатой! Бгггггаааа
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Нагульнов Макар
Нагульнов Макар
Vera Grabovska, если у тебя вдруг прекратился цикл, а у твоего ипаришки вдруг начался вместо твоего, знай - где-то рядом эта ракета и вы в целеуказании
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