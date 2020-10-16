У Росії похвалилися 15 препаратами для профілактики та лікування COVID-19

У Росії виробляють 15 лікарських препаратів, рекомендованих Міністерством охорони здоров'я РФ для лікування і профілактики коронавірусної інфекції.

Про це повідомило Інтерфакс з посиланням на слова глави Мінпромторгу РФ Дениса Мантурова. Він виступив 16 жовтня на пленарній сесії форуму "Біотехмед".

'Що стосується ліків, наша фарміндустрія сьогодні виробляє в достатніх обсягах 15 лікарських препаратів з 21, рекомендованого Міністерством охорони здоров'я для профілактики і лікування коронавірусу", – сказав Мантуров.

Також він зазначив, що на ринок вийшли три нових препарати – "Олокізумаб", а також "Фавіпіравір" і "Левілімаб".

Мантуров нагадав, що цього тижня була зареєстрована вже друга російська вакцина від COVID-19.

"На даний момент наші фармвиробники і наукові центри МОЗ і Росспоживнагляду об'єднують свої зусилля і готуються до розгортання їх масового виробництва", – повідомив глави Мінпромторгу РФ.

Як писав OBOZREVATEL, президент Росії Володимир Путін заявив про появу в Росії другої вакцини від коронавірусу "ЕпіВакКорона". Препарат зареєстрував новосибірський центр "Вектор".