У Росії 'поховали' живого пенсіонера з COVID-19

У селі Шабаново Кемеровської області Росії сім'я поховала родича, якого оголосили померлим від коронавірусу, а через два тижні він виявився живим.

Про це повідомляють "Вести Кузбас". Відзначається, що пенсіонер жив в будинку для інвалідів. Звідти його і госпіталізували з коронавірусом, а вже через добу рідним повідомили про смерть пацієнта.

Євгенія Кубарева, двоюрідна онука пенсіонера, розповіла, що ховали чоловіка в закритій труні, бо був підтверджений COVID-19.

"26 вересня у нас був похорон. Ховали в закритій труні, оскільки родич хворів коронавірусом. А пізніше виконуючий директор будинку-інтернату сказав, що нам треба приїхати на впізнання. Яке впізнання, ми ж свого діда вже поховали. А виявилося, що він здоровий і живий", – розповіла жінка.

Вона додала, що родичі досі не знають, кого саме поховали.

Раніше місцеве телебачення показало сюжет, де жителі села Шабаново розповіли, що поховали старого родича. Як випливає з сюжету, з будинку престарілих госпіталізували двох пацієнтів, але виписали живого з чужим паспортом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, заступник прем'єр-міністра Узбекистану з питань розвитку аграрної і продовольчої сфер Уктам Барноев помер від коронавірусної хвороби (COVID-19) 20 вересня на 57 році життя.