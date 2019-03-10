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У Росії "поховали" Путіна: з'явилися фото "могили" та пам'ятника

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У Набережних Челнах (РФ) з'явилася "могила" президента Росії Володимира Путіна, на якій встановлено пам'ятник із його фотографією.

Про це повідомляє місцевий Telegram-канал "Бессрочка | Челны Info". Уточнюється, що "похорони" пройшли біля будівлі Слідчого комітету Росії.

"Путін поховав вільний інтернет — жителі Набережних Човнів поховали Путіна", — сказано в повідомленні.

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Пам'ятник Путіну

Пам'ятник Путіну

Telegram-канал "Бессрочка | Челны Info"

Пам'ятник Путіну

Пам'ятник Путіну

Telegram-канал "Бессрочка | Челны Info"

Відомо, що протестну акцію активісти влаштували 10 березня. Відзначимо, датою смерті Путіна на його ж пам'ятнику вказаний 2019 рік.

"Він вкрай забобонний. Боїться таких речей як вогню", "Моральним трупом він був ще тоді, як прийшовши до влади", — прокоментували новину користувачі мережі.

У Росії "поховали" Путіна: з'явилися фото "могили" та пам'ятника

У Росії "поховали" Путіна: з'явилися фото "могили" та пам'ятника

Нагадаємо, в Росії можуть прийняти закон, який дозволить уряду відключити інтернет. Цю ідею підтримує привладна партія "Єдина Росія".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський аналітик, професор Московського державного інституту міжнародних відносин Валерій Соловей заявив, що в 2019 році у РФ почнуться масові протести, які "поховають" президента Володимира Путіна.

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Особа
Володимир Путін
Місце
РосіяНабережні Челни
Теги
протестсмерть
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