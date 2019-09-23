У Росії "поховали" Путіна поруч із пропагандистами Кремля. Фото

У Санкт-Петербурзі (Росія) на Смоленському кладовищі встановили хрест із портретом президента РФ Володимиром Путіним.

Також серед "похованих" виявилися голова уряду Дмитро Медведєв, прессекретар глави держави Дмитро Пєсков, сенатор Олена Мізуліна, депутат Держдуми Віталій Мілонов, передає Е lgezit.

Ще серед могил з'явилися фото пропагандистів Володимира Соловйова, Євгенія Попова і Ольги Скабєєвої, бізнесмена, якого називають "кухарем Путіна" Євгенія Пригожина, глави Чечні Рамзана Кадирова та артиста Тіматі.

Акцію влаштували рух "Агіт Росія". За підозрою у скоєнні злочину були затримані Андрій Жексімбаєв і Павло Іванкін. У обох чоловіків проведені обшуки.

Стосовно підозрюваних порушено кримінальну справу за статтею 244 КК РФ за наругу над тілами померлих або знищення, пошкодження чи осквернення місць поховання.

Кладовище у Петербурзі еlgezit.kg

Кладовище у Петербурзі еlgezit.kg

Кладовище у Петербурзі еlgezit.kg

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Єкатеринбурзі активісти знову провели протестну акцію проти президента Російської Федерації Володимира Путіна і встановили йому два надгробки.

Раніше у Набережних Челнах (РФ) з'явилася "могила" Путіна, на якій встановлено пам'ятник із його фотографією.

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