У Росії подружжю загрожує до 14 років в'язниці за весільне відео зі співробітником ФСБ

У Росії хочуть засудити до реального тюремного терміну за держзраду подружню пару, на весільний відеозапис якої потрапив співробітник ФСБ.

Про це написала російська газета "Коммерсант". Слідство також звинувачує подружжя в тому, що воно нібито передавало секретні дані розвідці Латвії.

Директорку Балтійського центру діалогу культур Антоніну Зиміну і її чоловіка Костянтина Антонця заарештували в липні 2018 року. З того часу подружжя знаходиться в слідчому ізоляторі.

За інформацією видання, жінку і чоловіка звинуватили в тому, що на відео і фотографіях з їхнього весілля латвійські спецслужби впізнали чинного співробітника ФСБ Максима Денисенка, який був гостем торжества.

Крім того, слідчі стверджують, що Антонець нібито передавав за допомогою домашнього комп'ютера латвійської розвідці документи з грифом "секретно", доступ до яких мав завдяки роботі в мінекономіки Калінінградської області.

У них йшлося про виділення коштів регіону з федерального бюджету для надання матеріальної допомоги резидентам особливої економічної зони Калінінграда.

Державні обвинувачі вважають, що вина подружжя повністю доведена. Вони зажадали в суді 14 років тюремного ув'язнення для Зіміної і 13 років для її чоловіка.

Подружжя наполягає на безпідставність звинувачень і не визнає свєї провини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Барнаулі Федеральна служба безпеки РФ затримала російського військового, який нібито передавав секретні дані розвідки України. Чоловік служив у ракетних військах стратегічного призначення.