У Росії подружжя після весільного фото ув'язнили на 13 років за держзраду

Суд в Калінінграді визнав подружжя Антоніну Зиміну і Костянтина Антонця винними у державній зраді за публікацію ними весільних фото та відео зі співробітником ФСБ.

Про це повідомило видання Север.Реаліі. Зиміну засудили до 13 років колонії суворого режиму, Антонця – до 12 років і шести місяців строгого режиму.

Крім того, подружжя повинно буде заплатити по 100 тисяч рублів у вигляді штрафу. А після відбуття покарання їхня свобода буде обмежена ще на один рік.

Обвинувачені свою вину не визнали. За словами батька Зіміної – Костянтина Зіміна, вирок оголошували за закритими дверима.

Адвокат подружжя повідомив, що вирок буде оскаржений.

Нагадаємо, директорку Балтійського центру діалогу культур Антоніну Зиміну і її чоловіка Костянтина Антонця заарештували в липні 2018 року. З того часу подружжя перебувало в слідчому ізоляторі.

Їх звинуватили в тому, що на відео і фотографіях з весілля латвійські спецслужби впізнали чинного співробітника ФСБ Максима Денисенко, який був гостем торжества.

Крім того, слідчі стверджують, що Антонець нібито передавав за допомогою домашнього комп'ютера латвійської розвідці документи з грифом "секретно", доступ до яких мав завдяки роботі в мінекономіки Калінінградської області.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії хочуть засудити до реального тюремного терміну за держзраду подружню пару, на весільний відеозапис якої потрапив співробітник ФСБ. Слідство також звинувачує подружжя в тому, що воно нібито передавало секретні дані розвідці Латвії.