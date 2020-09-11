У Росії почався єдиний день голосування на виборах

Мирослав Семенюк Новини Росії 11:35, 11.09.2020 Оновлено: 11:38, 11.09.2020

У Російській Федерації почався єдиний день голосування.

Як повідомляє "Російська газета", триденний виборчий марафон стартував з Камчатки.

Всього з 11 по 13 вересня в 83 регіонах РФ пройде понад 9 тисяч кампаній різного рівня – від федерального до муніципального.

У 20 регіонах обиратимуть голів виконавчої влади, в 11 регіонах пройдуть парламентські вибори, в столицях 22 суб'єктів – вибори в міські збори. Також в декількох областях заплановані довибори депутатів до Держдуми.

Загальний підрахунок результатів почнеться після закриття дільниць о 20:00 за місцевим часом у неділю, 13 вересня.

У п'ятницю ще дозволена передвиборча агітація, а субота 12 вересня оголошена "днем тиші".

Telegram "Подъем"
Telegram "Подъем"
Telegram "Подъем"

Як повідомляв OBOZREVATEL, попередній єдиний день голосування в Росії відбувся 8 вересня 2019 року.

Коментувати
Новини Росії

Дивіться також

Інспекцію "ДНР" позицій ЗСУ тимчасово скасували

В Україні вперше понад 3 тисячі хворих на COVID-19 за добу: статистика МОЗ на 11 вересня

Офіс президента офіційно заявив про зрив інспекції позицій ЗСУ

Кравчук заявив про зрив Росією домовленостей про інспекцію позицій ЗСУ

Терористи обстріляли позиції ЗСУ поблизу Шумів