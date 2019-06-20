У Росії почалася "Пряма лінія" з Путіним: організаторів підловили на брехні

У Росії організаторів "Прямої лінії" з президентом РФ Володимиром Путіним підловили на постановочних питаннях.

Кореспонденти, які 20 червня нібито спонтанно приїхали в лікарню, щоб дати можливість поставити своє запитання, обмовилися, що вже раніше бували там. Про це в Twitter повідомив Ігор Челотканов.

"Пряма лінія" – найкраще шоу! "Ми ось зараз у лікарні, приїхали сюди абсолютно без попередження". Через 4 хвилини: "Зараз знайдемо кабінет завідуючої, тут стандартне планування, ми вже були тут вчора", – уточнив деталі Челотканов.

Володимир Путін Скріншот

Традиційний для Путіна захід "Пряма лінія" полягає в його відповідях на організовані запитання мешканців його країни. Путін коментує нагальні, але ті, що пройшли модерацію, звернення громадян.

# ПрямаяЛінія - найкраще шоу, звичайно ж. "Ми ось зараз у лікарні, приїхали сюди абсолютно без попередження". Через 4 хвилини: "Зараз знайдемо кабінет завідуючої, тут стандартне планування, ми вже були тут вчора". 🤷♂️ - Igor Chelotkanov (@Ingvvi) 20 червня 2019 р

Як писав OBOZREVATEL, у червні Володимир Путін заявив, що відновить відносини з Україною, незважаючи на "стан взаємин з українськими елітами". Він укотре дорікнув минулої українську владу в "особливій любові" до Заходу. При цьому Путін вважає українців і росіян "братніми народами".

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