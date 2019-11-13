Головна Новини
13 листопада • оновлено в 13:39
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Росії

У Росії побудували "іграшковий" міст через річку: люди лютують. Фото

3.1т
Читати матеріал російською

У татарстанському селі Єлантове (Росія) урочисто відкрили новий міст через річку. Щоправда, річ у тім, що він пластиковий і незабаром його доведеться розібрати.

Як пише "Експрес-газета", цієї події місцеві жителі чекали 20 років. Однак їх уже попередили, що конструкцією не можна користуватися взимку.

Новини
Лавров визнав, що Росія вдерлася на Донбас: момент потрапив на відео

У Росії побудували "іграшковий" міст через річку: люди лютують. Фото

"Експрес-газета"

Прибулі на відкриття чиновники розповіли, що переправу зовсім скоро демонтують, тому що крига її розчавить.

"Подивилися? Пораділи? Ну все, можна прибирати тепер. Пластмасовий міст переміг, але крига виявилася сильнішою..." – іронізують користувачі в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Омській області Росії в одному із сіл місцева влада насипала гірку для дітей із землі з кладовища.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Поділитися у Facebook
8
Коментарі
1
53
Смішно
0
Цікаво
3
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
70rus Konstantinov
70rus Konstantinov
Зимой по льду,какие проблемы?И причем здесь материал,из чего он сделан?Мост изначально задуман,как летний.Ох,Обоз,Обоз,везде перемогу найдешь.Или на Украине между хуторами арочные мосты строят?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
фил филька
фил филька
заголовок - люди в ярости. в статейке - иронизируют пользователи в сети. обос как всегда обос. рался))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
А зимой - по тонкому льду - ка-ца-пс-кая рулетка - или ты лед или лед тебя. Главное - ленточку перерезали.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0

Новини Росії

Топблоги

Топпублікації