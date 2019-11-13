У Росії побудували "іграшковий" міст через річку: люди лютують. Фото

У татарстанському селі Єлантове (Росія) урочисто відкрили новий міст через річку. Щоправда, річ у тім, що він пластиковий і незабаром його доведеться розібрати.

Як пише "Експрес-газета", цієї події місцеві жителі чекали 20 років. Однак їх уже попередили, що конструкцією не можна користуватися взимку.

"Експрес-газета"

Прибулі на відкриття чиновники розповіли, що переправу зовсім скоро демонтують, тому що крига її розчавить.

"Подивилися? Пораділи? Ну все, можна прибирати тепер. Пластмасовий міст переміг, але крига виявилася сильнішою..." – іронізують користувачі в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Омській області Росії в одному із сіл місцева влада насипала гірку для дітей із землі з кладовища.

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