У Росії побили фігуранта "московської справи" блогера Жукова

У Росії 30 вересня невідомі напали на ведучого радіостанції "Ехо Москви", фігуранта "московської справи" Єгора Жукова.

На сторінці Instagram "Команди Жукова" опубліковані фотографії, на яких видно, що опозиційний блогер сильно постраждав.

"За словами очевидців, на нього напали двоє "тітушек", які згодом зникли на самокатах. Зараз Єгор перебуває в ОВС по Можайському району і очікує бригаду швидкої допомоги. Незважаючи на численні травми, Єгор зберігає спокій і навіть жартує про подію", – написав прессекретар "Команди Жукова" Стас Топорков в Telegram.

Єгора Жукова побили Instagram / realzhukov

За його словами, у Жукова попередньо струс мозку і черепно-мозкова травма.

Напередодні, Жуков розповів про те, що його відрахували з магістратури Вищої школи економіки відразу після зарахування. На його думку, він був відрахований "за вказівкою зверху". У вузі заявили, що це не відповідає дійсності, а набір студентів на профіль "Мистецтво кіно: режисура і драматургія", на який був зарахований Жуков, був скасований через брак викладачів.

Єгора Жукова побили Instagram / realzhukov

За словами Жукова, його прийняли на профіль з найвищим балом. На прийомі в якості портфоліо він відправив фільм "Скасувати призов", що вийшов на каналі "Команда Жукова", після чого встиг оплатити навчання.

"Далі почалися викрутаси. 27 серпня, о 19:27 мені на пошту приходить лист. У ньому повідомляється, що договір зі мною уклали. Але вже о 20:49, тобто приблизно через півтори години, приходить інший лист. У ньому повідомляється, що договір зі мною розірваний", – розповів блогер.

Відзначимо, це вже другий напад на Жукова. 24 липня двоє невідомих напали на опозиційного блогера біля під'їзду його будинку, але тоді йому вдалося втекти від нападників і він не отримав серйозних травм.

Крім того, 2 серпня 2019 Жуков був заарештований за звинуваченням в участі в масових заворушеннях 27 липня в центрі Москви. Після того, як за Жукова заступилися студенти і викладачі ВШЕ, він став одним з найвідоміших фігурантів "московської справи".

На початку грудня 2019 року Кунцевський суд Москви засудив Жукова до трьох років умовно і заборонив йому приватне адміністрування сайтів протягом двох років. Екстремістські заклики, на думку суду, звучали в YouTube-каналі "Блог Жукова". Жуков протягом усього процесу і після вироку наполягав на своїй невинності.

Нагадаємо, учасники протестних акцій в Москві вимагали допуску відсторонених від голосування кандидатів в депутати. Пізніше до їхніх вимог додалися заклики звільнити затриманих або заарештованих організаторів і учасників протестів, а також розслідувати випадки жорстокого поводження силовиків з учасниками мітингу. Тоді було затримано близько 2500 осіб. Після акції 27 липня Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу про "масові заворушення", яке в ЗМІ отримало назву "московська справа".

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