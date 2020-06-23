У Росії побачили маску на іконі Богородиці: фото "моторошного знака COVID-19

У російській Москві прихожанка храму Сорока Севастійських мучеників помітила Богородицю у чорній масці, яка була схожа на медичну.

Загадковий кадр вона опублікувала в мережі, заявляючи, що він був зроблений 7 квітня – коли в столиці РФ тільки ввели масочний режим. Про це повідомляє Daily Storm (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що дивні темні плями знайшли на Феодоровській іконі Божої Матері. До того ж розташовувалися вони на ній нібито дуже символічно: сліди були на обличчі, нагадуючи маску, і в області грудної клітини – місці, яке вражає коронавірус. Деякі користувачі мережі знайшли в цьому "страшний знак".

Зі свого боку протоієрей храму Максим Первозванський заявив, що тінь на іконі з'явилася через світильник, який можна побачити у верхньому правому куті фото.

Дивні плями на іконі Божої Матері в храмі Москви (Dailystorm.ru)

Священнослужитель сказав, що ніяких містичних висновків він не робить. Водночас визнав, нібито це знак, що "Матір Божа з нами і в наших серцях".

Протоієрей також додав, що прочитав безліч коментарів користувачів мережі, які звинувачували служителів храму в тому, що вони "спеціально лякають народ". Однак, за словами Первозванського, це – "дивовижна випадковість, і тінь могла з'явитися в інший день".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у російській столиці Москві священики на джипах окропили місто святою водою з метою боротьби з коронавірусом.