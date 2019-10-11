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11 жовтня • оновлено в 13:30
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У Росії по-звірячому вбили 9-річну дівчинку: сплив моторошний нюанс про злочинця

10.8т Читати матеріал російською

Підозрюваний у вбивстві дев'ятирічної Лізи Кисельової у Саратові раніше був судимий. Його звинувачували у педофілії.

Про це розповів знайомий затриманого, передає 360tv. Крім того, на рахунку підозрюваного ще кілька порушень порядку. У 2001 році чоловіку виписали адміністративний штраф за дрібне хуліганство. А у 2004-му він проник до чужого будинку, звідки викрав 36 тисяч рублів.

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Звуть підозрюваного Михайло Туватін. Його сторінки в соцмережах переповнені підписками на групи з порнографією і еротикою. Деякі з них пропагують розпусту щодо дітей. Вказано ценз – "14-річні", "Не соромся. 14+". Одна з груп містить фотографію зовсім маленькою, 10-річної дівчинки.

Підозрюваний у вбивстві школярки

Підозрюваний у вбивстві школярки

За словами знайомого Туватіна, на вигляд підозрюваний був нормальною людиною. Не вживав спиртне і не палив.

"Завжди працював – щось пов'язане з будівництвом... Спокійний начебто, весь на понтах. <...> Любив секс із різними партнерками", – повідомив він.

Підозрюваний уже зізнався в убивстві. Задушив Лізу він нібито тому, що дівчинка йому наговорила грубощів.

У Росії по-звірячому вбили 9-річну дівчинку: сплив моторошний нюанс про злочинця
У Росії по-звірячому вбили 9-річну дівчинку: сплив моторошний нюанс про злочинця

У той же час слідство вважає, що Туватін міг вбити Лізу Кисельову через гараж, який той захопив кілька місяців тому. 9 жовтня дитина поцікавився, кому він належить. Вбивця, вирішивши, що приміщенням можуть володіти батьки дівчинки, затягнув її в гараж і там же вбив.

Інформація про згвалтування дитини перевіряється.

Ліза Кисельова

Ліза Кисельова

vzsar.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, вночі п'ятниці, 11 жовтня, знайшли мертвою пропалу 9-річну Лізу Кисельову, яка зникла вранці 9 жовтня по дорозі до школи.

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Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

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Росія Саратов
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Семёнов Алексей
Семёнов Алексей
По любому рагулячьи корни, на иппле всё написано
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Сохар Лидия
Сохар Лидия
Дуже шкода дівчинку.
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Kiev Mangust
Kiev Mangust
Русский мир
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Семёнов Алексей
Семёнов Алексей
Kiev Mangust, Это рагуль, ты глаза свои разуй, весь интеллект на морде написан)))
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