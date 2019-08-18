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У Росії після посадки загорівся літак: є жертва

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У Росії літак Як-55 загорівся після жорсткої посадки в Самарській області.

Інцидент стався недалеко від села Підстепки. Лайнер після падіння загорівся, повідомляє Telegram-канал "112".

Відзначається, що на борту знаходився тільки пілот, він загинув.

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Як-55

Як-55

Ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії трапилася низка аварійних інцидентів з літаками через птахів. Зокрема, 16 серпня рейс авіакомпанії "Перемога" затримали в аеропорту Мінеральних Вод через потрапляння пернатого в один із двигунів літака.

А 15 серпня пасажирський літак А-321 рейсу Москва – Сімферополь авіакомпанії "Уральські авіалінії" здійснив жорстку аварійну посадку на полі поруч з аеропортом Жуковський (Підмосков'я). Причиною стало зіткнення лайнера зі зграєю чайок. Момент аварії був знятий на відео.

Російські ЗМІ з'ясували, що чайки могли прилетіти туди із сумнозвісних звалищ (полігонів) у Раменському районі.

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Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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