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30 жовтня • оновлено в 08:27
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У Росії після фіаско знову взялися за багатостраждальну ракету Путіна

5.6т Читати матеріал російською

Випробування міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) РС-28 "Сармат", якою раніше президент Росії Володимир Путін лякав західні країни, пройдуть на початку 2020 року, після невдалих спроб.

Про це пишуть "Ведомости" з посиланням на джерела в Міністерстві оборони Росії. Відзначається, що на першому етапі буде проведено не менше п'яти тестових запусків. Ракету з габаритним макетом бойової частини запустять із космодрому "Плесецьк" по полігону Кура на Камчатці.

Після цього буде проведено випробувальний пуск із розташування діючої 62-ї ракетної дивізії Ракетних військ стратегічного призначення (РВСП).

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Запуск ракети "Сармат"

Запуск ракети "Сармат"

Ілюстрація

Такий запуск буде проведений вперше за останні 30 років.

За даними джерела, якщо характеристики будуть відповідати заявленим, ракетний комплекс поставлять на озброєння вже у 2021 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у березні 2018 року Путін на весь світ оголосив про те, що Росія винайшла балістичну ракету з ядерною силовою установкою і системою подолання протиракетної оборони "Сармат".

Уже тоді багато експертів поставили правдивість його слів під сумнів. А 21 травня американський телеканал CNBC з посиланням на свої джерела у розвідці повідомив, що Росія провела вже чотири запуски крилатих ракет з ядерною установкою, і всі вони зазнали катастрофи.

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Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Газмяс Омский
Газмяс Омский
Вот и замена Сатане украинского производства подоспела.
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Газмяс Омский, Да какое там украинского производства... То что разрабатывали в КБ "Южном" это не значит что Украина одна разрабатывала. Главными конструкторами-разработчиками были Янгель и Уткин, никакого отношения к х0хлам не имеющие.
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hunt andres
hunt andres
Обоз, не надо 3,14здеть: испытания Сармата идут по плану, без приписанных неудач.
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4
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Цитата: "после неудачных попыток". А когда это были неудачные испытания Сармата? если, цитата: "Такой запуск будет проведен впервые за последние 30 лет."?
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филипп филипыч
филипп филипыч
клинические идиоты, сэр
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