У Росії після фіаско знову взялися за багатостраждальну ракету Путіна

Випробування міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) РС-28 "Сармат", якою раніше президент Росії Володимир Путін лякав західні країни, пройдуть на початку 2020 року, після невдалих спроб.

Про це пишуть "Ведомости" з посиланням на джерела в Міністерстві оборони Росії. Відзначається, що на першому етапі буде проведено не менше п'яти тестових запусків. Ракету з габаритним макетом бойової частини запустять із космодрому "Плесецьк" по полігону Кура на Камчатці.

Після цього буде проведено випробувальний пуск із розташування діючої 62-ї ракетної дивізії Ракетних військ стратегічного призначення (РВСП).

Запуск ракети "Сармат" Ілюстрація

Такий запуск буде проведений вперше за останні 30 років.

За даними джерела, якщо характеристики будуть відповідати заявленим, ракетний комплекс поставлять на озброєння вже у 2021 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у березні 2018 року Путін на весь світ оголосив про те, що Росія винайшла балістичну ракету з ядерною силовою установкою і системою подолання протиракетної оборони "Сармат".

Уже тоді багато експертів поставили правдивість його слів під сумнів. А 21 травня американський телеканал CNBC з посиланням на свої джерела у розвідці повідомив, що Росія провела вже чотири запуски крилатих ракет з ядерною установкою, і всі вони зазнали катастрофи.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.