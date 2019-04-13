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У Росії підлітки згвалтували однокурсника шваброю: хлопець ледь вижив

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У російському місті Липецьк семеро студентів згвалтували шваброю 16-річного однокурсника.

Про це повідомляє LipetskMedia. Підліток потрапив до лікарні, лікарям вдалося врятувати йому життя.

Злочин вчинили в одній зі студентських гуртожитків, на так званій вписці. Причиною, ймовірно, стало замовлення колишньої дівчини потерпілого. Нібито вона вмовила хлопців покарати хлопця за розрив.

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Зараз слідство встановлює всі обставини того, що сталося, повідомили в регіональній СКР. З'ясовується роль кожного з учасників злочину. Один з них, 17-річний хлопець, вже затриманий і зізнався у скоєному.

Розслідування кримінальної справи триває. Згідно із законом, винним загрожує 15-річний термін ув'язнення.

У Росії підлітки згвалтували однокурсника шваброю: хлопець ледь вижив

LipetskMedia

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше під Харковом школярі по-звірячому згвалтували 6-річного хлопчика з багатодітної сім'ї, який має вади розвитку.

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Маринов Михаил
Маринов Михаил
А чему удивляться - это и есть пУтинская Россия, типа безопасная страна, в которой все помешаны на нетрадиционной сексуальной ориентации. В нашей российской армии солдаты и курсанты занимаются проституцией - удовлетворяют за денежное вознаграждение активных геев и отдаются своим командирам. Вот такая у нас "голубая" армия защитников, которая вместо военной науки постигает науку древнейшей профессии, тьфу какая мерзость!
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