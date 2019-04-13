У Росії підлітки згвалтували однокурсника шваброю: хлопець ледь вижив

У російському місті Липецьк семеро студентів згвалтували шваброю 16-річного однокурсника.

Про це повідомляє LipetskMedia. Підліток потрапив до лікарні, лікарям вдалося врятувати йому життя.

Злочин вчинили в одній зі студентських гуртожитків, на так званій вписці. Причиною, ймовірно, стало замовлення колишньої дівчини потерпілого. Нібито вона вмовила хлопців покарати хлопця за розрив.

Зараз слідство встановлює всі обставини того, що сталося, повідомили в регіональній СКР. З'ясовується роль кожного з учасників злочину. Один з них, 17-річний хлопець, вже затриманий і зізнався у скоєному.

Розслідування кримінальної справи триває. Згідно із законом, винним загрожує 15-річний термін ув'язнення.

LipetskMedia

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше під Харковом школярі по-звірячому згвалтували 6-річного хлопчика з багатодітної сім'ї, який має вади розвитку.

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