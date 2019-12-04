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4 грудня • оновлено в 10:11
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У Росії під вантажівкою міст склався навпіл: страшні фото

1.3т
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У Росії на трасі Усть-Кут – Кіренськ трапилася серйозна НП – під 60-тонною вантажівкою з деревом обвалився міст.

Так, водій, наближаючись до мосту через річку Макарівка в Кіренському районі, проігнорував знак попередження, що рух великовантажних авто масою понад 20 тонн на переправі заборонений, передає "КП".

Після цього він не встиг доїхати навіть до половини. Міст під колесами буквально склався навпіл.

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У Росії вибухнув і обвалився житловий будинок: загинув один мешканець, п'ятеро поранених. Фото й відео НП

У Росії на трасі Усть-Кут – Кіренськ обвалився міст

У Росії на трасі Усть-Кут – Кіренськ обвалився міст

"КП"

Через це поблизу НП утворилися затори, які зберігаються досі.

"На місці цілодобово чергують екіпажі ДАІ. Поліцейські надають всю необхідну допомогу водіям. Також відкрито пункти обігріву", – повідомили місцеві правоохоронці.

У Росії на трасі Усть-Кут – Кіренськ обвалився міст

У Росії на трасі Усть-Кут – Кіренськ обвалився міст

"КП"

У Росії на трасі Усть-Кут – Кіренськ обвалився міст

У Росії на трасі Усть-Кут – Кіренськ обвалився міст

"КП"

Як повідомляв OBOZREVATEL, у понеділок, 2 грудня, в Оренбурзькій області Росії впав автомобільний міст, внаслідок чого постраждали три людини.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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