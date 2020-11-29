У Росії під колесами БТР загинув пасинок мільярдера

У Санкт-Петербурзі (Росія) під колесами бронетранспортера загинув пасинок мільярдера Аркадія Скорова – Андрій Кожевін.

За фактом загибелі 38-річного чоловіка розпочато кримінальне провадження, передає пресслужба Слідчого комітету РФ. Подія трапилася в суботу, 28 листопада на полігоні в Красносельском районі Петербурга.

"Невстановлені працівники одного з індивідуальних підприємців надавали платні послуги, що не відповідають вимогам безпеки життя і здоров'я споживача, по організації та проведенню заходу в військовому стилі (організація етапів військово-польового виходу). В результаті чого, при русі бронетранспортера, трапився наїзд на 38- річного учасника даного заходу, який помер на місці події", – йдеться в повідомленні.

Місцеве видання "Фонтанка" пише, що вечірку в мілітаристському стилі організувала молодіжна громадська військово-патріотична організація "Червона зірка". За іншими даними, реконструкцію замовила на день народження бізнесмена Михайла Скорова його дружина Юлія.

Попередньо встановлено, що на заході БТР повинен бути почати рух по умовному сигналу – після стуку по броні. Однак той почав їхати раніше терміну і наїхав на голову Кожевіна, що лежав на землі.

Мільярдер швидкої розповів деталі загибелі пасинка.

"Була реконструкція бойових дій: військові танки, БТР і холості патрони. Вони всі їхали на БТР, і була команда спуститися і прийняти положення лежачи. БТР потім поїхав і розчавив його. У них, наскільки я знаю, це не перший випадок такої, у них там в 2018 році танк когось переїхав. Тому треба бути дуже досвідченим водієм військової техніки, щоб не було таких випадків", – поділився він.

Відзначається, що за кермом за кермом БТР, який задавив Кожевіна, знаходився Олександр Торопов, голова правління "Червоної зірки". Тепер він став фігурантом кримінальної справи за частиною 2 статті 238 КК РФ (надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки).

Аркадій Скоров створив і очолив будівельну компанію "Дальпітерстрой" в 1998 році. Займав 56 місце в "Рейтингу мільярдерів ДП - 2019". Статки оцінювалися в 19,1 млрд рублів.

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