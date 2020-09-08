У Росії під час запуску з ПЗРК "Голка" снаряд полетів разом з комплексом. Відео

У Росії запуск з переносного зенітного ракетного комплексу "Голка" на конкурсі армійських ігор "Чисте небо" обернувся невдачею.

Солдат спробував вистрілити, але снаряд не вийшов з пускового контейнера і полетів разом з комплексом. Відповідне відео опубліковано на You - Tube каналі "Інформаційний навігатор" (щоб подивитися його, доскрольте до кінця сторінки).

Запуск з ПЗРК "Голка" в Росії обернувся невдачею. Кадр відео

"Один з переносних зенітних ракетних комплексів не виконав відстріл боєприпасу. Під час проведення пострілу ракета не вийшла з пускового контейнера, і вирвала комплекс з рук військовослужбовця, пустивши його в неконтрольований політ. Про постраждалих, як і про сам інцидент, офіційно не повідомлялося", – сказано в підписі до відео.

Снаряд полетів разом з комплексом. Кадр відео

Кадри провального запуску викликали розсмішили користувачів мережі, які стали іронізувати з приводу російської армії і її озброєння:

"це керована бійцем в польоті до мети ракета. Просто він не повинен був її з рук випускати. Унікальна технологія, аналогів немає",

"Чи не сокрушімая і легендарна, росіян не перемогти",

"ПЗРК Мюнхаузен",

"Головне полетіла, решта домалюємо",

"Мало, мало атракціону".

Реакція мережі на невдалий запуск з ПЗРК "Голка".

Реакція мережі на невдалий запуск з ПЗРК "Голка".

Реакція мережі на невдалий запуск з ПЗРК "Голка".

Реакція мережі на невдалий запуск з ПЗРК "Голка".

Реакція мережі на невдалий запуск з ПЗРК "Голка".

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час військових навчань на полігоні Ашулук в Астраханській області (Росія) впала ракета російського ракетного комплексу С-400 "Тріумф".

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