У Росії під час пожежі у висотці загинули восьмеро осіб. Фото

У Єкатеринбурзі (Росія) в ніч проти 12 січня трапилася пожежа в дев'ятиповерховому житловому будинку. Її жертвами стали вісім осіб, серед яких – семирічна дитина.

Крім того, як пише РИА Новости, 90 мешканців були евакуйовані в місцеву гімназію. Однак через кілька годин люди, які вижили, повернулися до своїх квартир.

У Єкатеринбурзі під час пожежі у висотці загинули 8 осіб. Telegram-канал Mash

У Єкатеринбурзі пожежа охопила дев'ятиповерхівку. Telegram-канал Mash

Що стосується загиблих, то їх знайшли на другому, п'ятому та дев'ятому поверхах будинку. Вже встигли ідентифікувати трьох осіб: жінку 1976 року народження, а також матір Наталію 1982 року та її дочку Віру 2013 року. Перед смертю сім'я попросила про допомогу в мікроблозі Twitter.

"Допоможіть. Горимо. Викличте пожежників. Я з дитиною під замком. Квартира знизу горить, задихаємося. Дев'ятий поверх, помираємо", – говорилося в повідомленні.

Перед загибеллю мешканці будинку в Єкатеринбурзі благали про допомогу в соцмережі. Скриншот відео

Пожежа в Єкатеринбурзі спалахнула в ніч проти 12 січня. Telegram-канал Mash

Попередньою причиною пожежі в прокуратурі Свердловської області назвали необережне поводження з вогнем. Однак уже відомо, що осередок займання знаходився в квартирі на другому поверсі, поруч з диваном. Її мешканці користувалися пальниками, також на місці НП знайшли багато недопалків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вночі 15 грудня в селі Ішбулдино в Башкирії (Росія) згорів приватний будинок престарілих. В результаті загинули 11 осіб похилого віку, врятувати вдалося лише чотирьох співробітників закладу.