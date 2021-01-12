У Росії під час пожежі у висотці загинули восьмеро осіб. Фото

У Єкатеринбурзі (Росія) в ніч проти 12 січня трапилася пожежа в дев'ятиповерховому житловому будинку. Її жертвами стали вісім осіб, серед яких – семирічна дитина.

Крім того, як пише РИА Новости, 90 мешканців були евакуйовані в місцеву гімназію. Однак через кілька годин люди, які вижили, повернулися до своїх квартир.

Що стосується загиблих, то їх знайшли на другому, п'ятому та дев'ятому поверхах будинку. Вже встигли ідентифікувати трьох осіб: жінку 1976 року народження, а також матір Наталію 1982 року та її дочку Віру 2013 року. Перед смертю сім'я попросила про допомогу в мікроблозі Twitter.

"Допоможіть. Горимо. Викличте пожежників. Я з дитиною під замком. Квартира знизу горить, задихаємося. Дев'ятий поверх, помираємо", – говорилося в повідомленні.

Попередньою причиною пожежі в прокуратурі Свердловської області назвали необережне поводження з вогнем. Однак уже відомо, що осередок займання знаходився в квартирі на другому поверсі, поруч з диваном. Її мешканці користувалися пальниками, також на місці НП знайшли багато недопалків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вночі 15 грудня в селі Ішбулдино в Башкирії (Росія) згорів приватний будинок престарілих. В результаті загинули 11 осіб похилого віку, врятувати вдалося лише чотирьох співробітників закладу.