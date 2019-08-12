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У Росії під час "гри" підпалили дитину

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У середу, 7 серпня, в Новокузнецьку (Кемеровська область, Росія) під час прогулянки 9-річна дівчинка бавилася запальничкою і підпалила плаття 5-річної подруги.

Дитину з термічними опіками госпіталізували одну з міських лікарень. Як повідомила пресслужба Слідчого управління СК РФ у Кемеровській області, за даним фактом проводилася дослідча перевірка.

За попередньою інформацією, потерпіла з двома подругами гуляла на вулиці недалеко від свого будинку. Під час прогулянки 5- і 11-річна дівчата, тримаючись за руки, почали кружляти, а 9-річна стояла поруч з ними і бавилася запальничкою. Раптово плаття на наймолодшій з дітей загорілося – подруги злякалися і втекли додому.

Дитина з опіком

Дитина з опіком

Мама Online/bigmir.net

Потерпіла дісталася до хвіртки. Сестру, яка плакала, у вікно побачив брат і повідомив батькові. Чоловік заніс дочку додому і викликав "швидку допомогу".

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Медичні працівники, які прибули на виклик, госпіталізували дівчинку, у неї діагностували термічні опіки. Станом на 12 серпня в тяжкому стані вона перебувє у реанімаційному відділенні.

За результатами перевірки буде прийнято процесуальне рішення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 серпня, в Саратові (Росія) робітники, які ремонтували дах школи, впустили болгарку прямо на голову 2-річній дитині, яку поряд везла на велосипеді мати. Дівчинку госпіталізували.

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Місце
Росія Кемерово
Теги
пожежа опік дитина
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