У Росії перекинувся вертоліт із десятками пасажирів: є постраждалі

У середу, 25 грудня, в Красноярському краї Росії здійснив жорстку посадку вертоліт Мі-8, на борту якого перебували 24 особи.

За попередніми даними, троє з них – два пасажира і командир повітряного судна – постраждали. У них діагностували забої та переломи. Про це повідомляє "РИА Новости".

НП трапилася о 12.45 (за місцевим часом) у районі населеного пункту Байкіт. Після приземлення машина перекинулася на бік.

У Росії перекинувся вертоліт із десятками пасажирів militaryarms.ru

За інформацією джерела в Міністерстві з надзвичайних ситуацій РФ, причиною аварії став сніговий вихор, у який потрапив вертоліт.

Відзначається, що у повітряного судна була пошкоджена хвостова балка. Як уточнює Telegram-канал "Борус", на борту вертольота, який впав при зльоті, були вахтовики-нафтовики.

Постраждалих госпіталізували. Стало відомо, що у пасажира – травма ноги.

Подъем

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Краснодарському краї після вильоту з міста Кореновск розбився такий самий військовий вертоліт Мі-8. Загинули двоє військових.

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