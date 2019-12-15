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15 грудня • оновлено в 18:15
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У Росії перекинувся автобус з 40 пасажирами: фото моторошної ДТП

3.2т
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У неділю, 15 грудня, в Нижегородській області (Росія) перекинувся автобус з 40 пасажирами.

Про це повідомив Telegram-канал Life. За даними регіонального мінохоронздоров'я, кількість постраждалих в результаті аварії зросла до 25 осіб, троє з яких – у важкому стані.

Уточнюється, що водій не впорався з керуванням і з'їхав у кювет. До місця події прибули екстрені служби, постраждалих госпіталізували Автобус належить компанії "Альтаїр". Він прямував з Іваново до Дзержинську.

ДТП у Нижньогородській області

ДТП у Нижньогородській області

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Син Валерії втретє за тиждень потрапив в ДТП

Аварія сталася близько 16:00 за московським часом у Балахнінському районі. У Державтоінспекції підтвердили в коментарі ТАСС, що 50-річний водій з'їхав з дороги. За даними Mash, багато пасажирів пішли з місця події самостійно.

ДТП в Новгородській області

ДТП в Новгородській області

Автобус з пасажирами перекинувся в Нижньогородській області

Автобус з пасажирами перекинувся в Нижньогородській області

підйом

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на трасі Де-Фриз – Седанка – Патрокл в російському Владивостоці через сильний снігопад погіршилася дорожня обстановка, через що автомобілісти потрапили у масову ДТП.

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Автор
Дмитро Гриневич
Місце
Росія
Теги
ДТП російські туристи туристы
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
К сведению свидомого редактора. ДТП - аббревиатура, обозначающая дорожно-транспортное происшествие. Происшествие может быть жутким, но не жуткой.
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Белый господин
Белый господин
Праздник отменяется. Все живы.
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3
2
Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Белый господин, но бухло бухать все равно будете?
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