У Росії перекинувся автобус з 40 пасажирами: фото моторошної ДТП

У неділю, 15 грудня, в Нижегородській області (Росія) перекинувся автобус з 40 пасажирами.

Про це повідомив Telegram-канал Life. За даними регіонального мінохоронздоров'я, кількість постраждалих в результаті аварії зросла до 25 осіб, троє з яких – у важкому стані.

Уточнюється, що водій не впорався з керуванням і з'їхав у кювет. До місця події прибули екстрені служби, постраждалих госпіталізували Автобус належить компанії "Альтаїр". Він прямував з Іваново до Дзержинську.

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Аварія сталася близько 16:00 за московським часом у Балахнінському районі. У Державтоінспекції підтвердили в коментарі ТАСС, що 50-річний водій з'їхав з дороги. За даними Mash, багато пасажирів пішли з місця події самостійно.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на трасі Де-Фриз – Седанка – Патрокл в російському Владивостоці через сильний снігопад погіршилася дорожня обстановка, через що автомобілісти потрапили у масову ДТП.

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