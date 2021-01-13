У Росії перекинувся автобус, який прямував до Луганська: є загиблі. Фото

Марина Ліснічук Новини Росії 09:18, 13.01.2021 Оновлено: 10:22, 13.01.2021

У Красносулінському районі Ростовської області (РФ) 13 січня перекинувся пасажирський автобус сполученням Москва – Луганськ. У аварії загинуло двоє людей, ще п'ятеро отримали травми.

ДТП трапилася о 6:30 за місцевим часом на 974 кілометрі траси М-4 "Дон". Про це з посиланням на пресслужбу поліції в області та управління МНС у регіоні повідомляють РИА Новости (щоб подивитися фото, доскролльте новина до кінця).

Зазначається, нібито причиною аварії став сильний боковий вітер – водій не впорався з керуванням, внаслідок чого автобус марки Mercedes перекинувся і злетів у кювет.

ДТП на трасі М4 "Дон"
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"За попередніми даними, водій 1973 року народження не впорався з керуванням та допустив перекидання транспортного засобу", – йдеться в повідомленні.

В екстрених службах уточнюють, що в результаті аварії загинули чоловік і жінка. Всього в салоні перебувало 15 пасажирів, транспорт перевозив людей із Москви до Луганська.

Нині фахівці з'ясовують деталі події.

Кадри ДТП із автобусом у Росії
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ДТП у Росії
РИА Новости
Аварія трапилася на 974 кілометрі траси М-4 "Дон" у Ростовській області
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Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 січня в Росії дитяча хокейна команда з Южноуральська дорогою в Златоуст потрапила в серйозну ДТП на трасі Москва – Челябінськ.

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