У Росії перекинувся автобус, який прямував до Луганська: є загиблі. Фото

У Красносулінському районі Ростовської області (РФ) 13 січня перекинувся пасажирський автобус сполученням Москва – Луганськ. У аварії загинуло двоє людей, ще п'ятеро отримали травми.

ДТП трапилася о 6:30 за місцевим часом на 974 кілометрі траси М-4 "Дон". Про це з посиланням на пресслужбу поліції в області та управління МНС у регіоні повідомляють РИА Новости (щоб подивитися фото, доскролльте новина до кінця).

Зазначається, нібито причиною аварії став сильний боковий вітер – водій не впорався з керуванням, внаслідок чого автобус марки Mercedes перекинувся і злетів у кювет.

ДТП на трасі М4 "Дон" Telegram-канал 360tv

"За попередніми даними, водій 1973 року народження не впорався з керуванням та допустив перекидання транспортного засобу", – йдеться в повідомленні.

В екстрених службах уточнюють, що в результаті аварії загинули чоловік і жінка. Всього в салоні перебувало 15 пасажирів, транспорт перевозив людей із Москви до Луганська.

Нині фахівці з'ясовують деталі події.

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Аварія трапилася на 974 кілометрі траси М-4 "Дон" у Ростовській області Google-карта

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