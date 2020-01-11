Далеко не простачка: в Росії розгорівся скандал через пенсіонерку, яка зірвала джекпот в 1 млрд

У Росії розкрили можливу аферу з лотереєю "Столото", мільярдний джекпот в якій виграла пенсіонерка з підмосковного міста Подольськ Надія Бартош.

Розіграш відбувся у новорічну ніч, проте переможниця вийшла на зв'язок тільки 9 січня. І як пише Readovka, з нею не все так просто.

Так, відзначається, що жінка, яка святкує день народження 31 грудня, попросила дочку подарувати лотерейні квитки. І з першого разу вона натрапила на мільярд рублів.

У Росії пенсіонерка виграла мільярд в Столото Столото

"Але варто було копнути трохи глибше і струнка легенда розсипалася, представляючи собою вже не дуже симпатичну історію відмивання грошей через державну лотерею", – пише видання. Спливли відразу кілька нестиковок.

"Щасливу новину про виграш першою дізналася зовсім не Надія. Увага, питання: чому заповітний квиток виявився не при щасливій володарці, а у її дочки, яка сама дізналася про мільярд, перебуваючи в іншому місті, через 3 дні після оголошення переможців? Тобто вона подарувала квиток матері і тут же забрала з собою?" – здивувався автор матеріалу.

З'ясувалося, що вся сім'я Бартош пов'язана зі "Столото" через вірменські зв'язки, та й скромними підмосквичами їх точно не назвеш. Пенсіонерка виявилася засновницею торгового дому "Царський осетер", який займається ікорним бізнесом, і ексклюзивним дистриб'ютором на території Росії продукції компанії "Caviar Court food processing".

У Росії пенсіонерка виграла мільярд у Столото Readovka

Син Надії – Бартош Олексій Олексійович – є власником цілого рибного господарства "Шостка", що в Тверській області.

Крім того, раніше генеральним директором "Царського осетра" був Сергій Караогланов, який також був гендиректором великого вірменського торгового будинку "Джармук". Цікаво, що і "Столото" володіє вірменський бізнесмен Армен Саркісян, а найбільший досі лотерейний мільйонер носить характерне прізвище Бегракян.

У Росії пенсіонерка виграла мільярд у Столото Столото

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в США розіграли рекордний джекпот у 1,6 мільярда доларів е лотереї Mega Millions.

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