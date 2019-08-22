У Росії парочка зайнялася сексом у перехожих на очах. Відео 18+

У Москві пара молодих людей зайнялася сексом на очах у перехожих.
Про це повідомляє телеграм-канал Hue, опублікувавши відповідне відео. Інцидент стався біля водойми, де в цей час відпочивали люди.
Відзначається, що молоді люди були в стані алкогольного сп'яніння.
"Гарячий секс на тлі екскаватора: в Москві біля Люблінського ставка помітили парочку, яка піддавалась любові на очах у всіх. Повз проходили батьки з дітьми, а також велися будівельні роботи. Але закоханих це не збентежило. Вони були під градусом і під почуттями", – йдеться в повідомленні.
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У Москві парочка зайнялася сексом біля водойми
Скріншот
У Москві парочка зайнялася сексом біля водойми
Скріншот
У Москві парочка зайнялася сексом біля водойми
Скріншот
Як повідомляв OBOZREVATEL :
У російському Дзержинську на камеру попалися коханці, які вирішили зайнятися сексом біля нічного клубу на лавочці.
В одному з кабінетів російського Державного університету нафти і газу імені І.М. Губкіна зняли на відео пару, яка займалася сексом.
Раніше в Туреччині пара туристів серед білого дня зайнялася сексом на надувному матраці поблизу жвавого пляжу.
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