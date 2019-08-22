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У Росії парочка зайнялася сексом у перехожих на очах. Відео 18+

1.6т Читати матеріал російською

У Москві пара молодих людей зайнялася сексом на очах у перехожих.

Про це повідомляє телеграм-канал Hue, опублікувавши відповідне відео. Інцидент стався біля водойми, де в цей час відпочивали люди.

Відзначається, що молоді люди були в стані алкогольного сп'яніння.

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"Гарячий секс на тлі екскаватора: в Москві біля Люблінського ставка помітили парочку, яка піддавалась любові на очах у всіх. Повз проходили батьки з дітьми, а також велися будівельні роботи. Але закоханих це не збентежило. Вони були під градусом і під почуттями", – йдеться в повідомленні.

Увага! Фото 18+

У Москві парочка зайнялася сексом біля водойми

У Москві парочка зайнялася сексом біля водойми

Скріншот

У Москві парочка зайнялася сексом біля водойми

У Москві парочка зайнялася сексом біля водойми

Скріншот

У Москві парочка зайнялася сексом біля водойми

У Москві парочка зайнялася сексом біля водойми

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Місце
Росія Москва
Теги
Новини Росії Секс
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Алень - мне друг, но истина дороже !
Алень - мне друг, но истина дороже !
Горячий секс на фоне экскаватора ? Чему удивляться, что лишне-хромосомным и архангельская радиация нипочём ? Мутанты решили, что им уже нечего терять !
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Славаукрайини???????
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