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19 вересня • оновлено в 14:11
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У Росії пара по-звірячому вбила двох прийомних дітей

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У Кемеровській області (Росія) Євген і Олена Крайнові взяли з корекційного будинку-інтернату трьох підлітків. Вони використовували дітей із ментальними порушеннями як "дешеву робочу силу", а також знущалися над ними. Після того, як Крайновим виплатили гроші за опікунство, ті вбили двох прийомних синів.

Сім'я хотіла отримати тільки матеріальну вигоду, а також примушувала дітей працювати на городі, ремонтувати будинок, написало видання Lenta.ru (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Так, у жінки, ще до знайомства з Крайновим, була донька Олеся від першого шлюбу. Саме вона багато в чому допомогла слідству, розкривши важливу інформацію. Також у пари народилася спільна донька Варвара.

Але з часом вони зрозуміли, що їм потрібна додаткова "робоча сила". Тому в 2015-му році оформили опіку над 17-річним Іваном, 15-річним Борисом і 14-річною Інесою з Мисковского дитячого будинку-інтернату для розумово відсталих дітей. "Бонусом" виявилося те, що опікунам держава виплачувала немалі суми.

Одяг підлітка, якого вбили Крайнові

Одяг підлітка, якого вбили Крайнові

СУ СКР у Кемеровській області/Lenta.ru

Хлопчиків майже одразу почали бити з різних причин, замикали їх у кімнатах, виводили тільки поїсти і в туалет. Часом сусіди навіть чули плач і крики: "Тату, не бий мене – я більше не буду!", "Мамо, не треба!"

Старшого також змушували їсти фекалії і блювотиння. Не пізніше 1 жовтня 2015 року Крайнова завдала йому щонайменше восьми ударів по голові і тілу металевим предметом, в результаті чого хлопчик помер від відкритої черепно-мозкової травми.

Аналогічні дії в той же період здійснювали і щодо іншого підлітка. Крім того, йому вилили на спину окріп з чайника, заподіявши термічні опіки 2 ступеня. У період між 18 і 20 серпня 2016 року пара до смерті забила неповнолітнього хлопчика.

Тіло першого спалили, а другого – викинули у водойму. Також Крайнов погрожував старшій доньці жінки.

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Крайнових звинуватили в незаконному позбавленні волі, катуванні, а також заподіянні тяжкої шкоди здоров'ю, що спричинило смерть двох неповнолітніх, які перебували у безпорадному стані.

Суд над ними тривав майже два роки. Чоловіка засудили до 16 років позбавлення волі, а жінку – до 15 років.

Прийомну дівчинку, якій вдалося вижити, повернули в інтернат. А рідну маленьку доньку Крайнових вилучили з сім'ї.

Будівля інтернату

Будівля інтернату

pravo-live42.ru/Lenta.ru

Чоловік і жінка, які вбили дітей

Чоловік і жінка, які вбили дітей

Сторінка Крайнова в мережі/Lenta.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Челябінській області Росії затримали депутата Локомотивного міського округу, підозрюваного у вбивстві своєї дружини.

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Місце
Росія Кемерово
Тег
вбивство
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Борисс Робот
Борисс Робот
Странно было бы ждать чего то другого от генетических мутантов... лишняя хромосом, боярышник, нищета и постоянное жопо-е"бание путлеровским хером, похоже сделали свое дело... ПС Голан Сим отзовись... твоя тема...
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Виня Ксения
Виня Ксения
Реалии на рассее. Рабы захотели стать рабовладельцами.
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