Головна Новини
8 грудня • оновлено в 09:56
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Росії

У Росії палає великий готель: всі подробиці і відео НП

7.9т
Читати матеріал російською

У Росії (Одинцово ) почалася сильна пожежа в готелі "Садиба Ромашкове".

Як повідомили "Інтерфаксу" в прес-службі підмосковного главку МНС РФ, всі постояльці були терміново евакуйовані. Всього в будівлі знаходилося 30 осіб: десять співробітників і 20 постояльців.

"Пожежа сталася в готелі на вулиці Радянська, д. 14А. Горить будівля різної поверховості, дво-триповерхова, дерев'яно-рубана. Вогнем охоплені 400 кв. м", – сказали в прес-службі.

Пожар в Подмосковье

Пожар в Подмосковье

скриншот

Відзначається, що пізніше площа пожежі досягла 1000 квадратних метрів, дах будівлі частково рухнув. Поки невідомо, де знаходиться один з постояльців. Можливо, він покинув готель раніше.

Новини
"Тих, хто вижив, залякали!" Родичі жертв пожежі в коледжі Одеси забили тривогу

Пожар в Подмосковье

Пожар в Подмосковье

скриншот

Пожар в Подмосковье

Пожар в Подмосковье

скриншот

"Неможливо встановити місцезнаходження однієї особи. Поки невідомо: чи залишилася вона всередині чи покинула будівлю самостійно", – зазначили у відомстві.

Новина доповнюється...

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
5
10
Смішно
2
Цікаво
20
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Xoxлоскот, налетай. Тут пыримога. Вы уже накопили г@вна в вонючих пастях после пожара в Одессе? Тут можно опорожниться. СУГС, ёпста
Показать комментарий полностью
Ответить
7
3
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Гори гори ясно!
Показать комментарий полностью
Ответить
3
6
Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Кацaп Кацaпыч, дам тебе бесплатный циничный совет xoxлопадаль, обзвони родственников погибших в Одессе, пусть с тобой скотом вместе порадуются.
Показать комментарий полностью
Ответить
8
3
Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Кацaп Кацaпыч, Это про Одессу?
Показать комментарий полностью
Ответить
8
3

Новини Росії

Топпублікації

Топблоги