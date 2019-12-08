У Росії палає великий готель: всі подробиці і відео НП

У Росії (Одинцово ) почалася сильна пожежа в готелі "Садиба Ромашкове".

Як повідомили "Інтерфаксу" в прес-службі підмосковного главку МНС РФ, всі постояльці були терміново евакуйовані. Всього в будівлі знаходилося 30 осіб: десять співробітників і 20 постояльців.

"Пожежа сталася в готелі на вулиці Радянська, д. 14А. Горить будівля різної поверховості, дво-триповерхова, дерев'яно-рубана. Вогнем охоплені 400 кв. м", – сказали в прес-службі.

Пожар в Подмосковье скриншот

Відзначається, що пізніше площа пожежі досягла 1000 квадратних метрів, дах будівлі частково рухнув. Поки невідомо, де знаходиться один з постояльців. Можливо, він покинув готель раніше.

Пожар в Подмосковье скриншот

Пожар в Подмосковье скриншот

"Неможливо встановити місцезнаходження однієї особи. Поки невідомо: чи залишилася вона всередині чи покинула будівлю самостійно", – зазначили у відомстві.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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