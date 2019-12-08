У Росії палає великий готель: всі подробиці і відео НП

У Росії (Одинцово ) почалася сильна пожежа в готелі "Садиба Ромашкове".
Як повідомили "Інтерфаксу" в прес-службі підмосковного главку МНС РФ, всі постояльці були терміново евакуйовані. Всього в будівлі знаходилося 30 осіб: десять співробітників і 20 постояльців.
"Пожежа сталася в готелі на вулиці Радянська, д. 14А. Горить будівля різної поверховості, дво-триповерхова, дерев'яно-рубана. Вогнем охоплені 400 кв. м", – сказали в прес-службі.
Пожар в Подмосковье
скриншот
Відзначається, що пізніше площа пожежі досягла 1000 квадратних метрів, дах будівлі частково рухнув. Поки невідомо, де знаходиться один з постояльців. Можливо, він покинув готель раніше.
Пожар в Подмосковье
скриншот
Пожар в Подмосковье
скриншот
"Неможливо встановити місцезнаходження однієї особи. Поки невідомо: чи залишилася вона всередині чи покинула будівлю самостійно", – зазначили у відомстві.
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Як повідомляв OBOZREVATEL:
Пожежа, яка вранці 4 грудня спалахнула в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, за офіційними даними забрала життя сімох людей.
5 грудня близько 18-ї години з-під завалів дістали перше знайдене тіло. Загибла Анна Бортюк працювала в коледжі викладачем математики та інформатики.
Крім того, ввечері 5 грудня з'явилася одна зі зниклих без вісти. Це жінка 1981 р.н. на ім'я Руслана.
6 грудня з-під завалів рятувальники дістали тіла ще двох жертв пожежі.
У ніч на 7 грудня було знайдено ще одне тіло
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